Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi bölgesi İmar Planı Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı bugün başladı.

Şehir Planlama Dairesi başkanlığında tüm paydaşların davet edildiği çalıştay 3 gün boyunca sivil toplum örgütü ve kurum temsilcileri ile mühendislerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bölgesel vizyon ve stratejiler belirlenmesiyle birlikte imar planıyla ilgili kararlar ortaya çıkacak sonuç raporuna göre şekillenecek.

Merit Cyprus Gardens’te yapılan çalıştayın bugünkü oturumu, SWOT analizleri ve vizyona yönelik kavramsal sunumla başladı.

Sunumun ardından da bölgesel SWOT analizi yapıldı. Daha sonra da vizyon çalışması sunumu ve grup çalışmalarına geçildi.

Çalıştayın ikinci günü olan yarın, “Sorunlar ve Stratejik Amaçlar” başlığı altında; Vizyon, Zorluklar ve Stratejik Amaçlar sunumu yapılacak. Programın devamında Stratejik Amaçların Değerlendirilmesi, Stratejik Amaçlara Ulaşmak İçin Eylemlerin ve Sorumlu Kurum- Kuruluşların Belirlenmesi çalışmaları olacak.

Son gün ise, Gruplar Arası Değerlendirme başlığı altında da grup sunumları ve gruplar arası değerlendirmeler gerçekleştirilecek. Çalıştayın ikinci ve üçüncü günkü oturumları sivil toplum örgütü, kurum ve ilgili örgütlerin katılımına açık olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Ülkesel Fiziki Planın bir parçası olan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi bölgesi İmar Planı’nın hedeflediği doğrultuda ilerlemesi için tüm paydaşların katkıları bizler için kıymetlidir” denildi, çalıştaya katkı koyan ve koyacak olan paydaşlara teşekkür edildi.