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Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında verilen ara emri kararı kesinleşti

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Şehir Plancıları Odasının açtığı davanın sonucuna göre Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında verilen ara emri kararı kesinleşti.
Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında verilen ara emri kararı kesinleşti

ŞEHİR PLANCILARI ODASININ KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

“Bilindiği gibi, Aralık 2021’de Resmi Gazetede yayınlanmış olan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planına Odamız, (Şehir Plancıları Odası) tarafından dava dosyalanmış ve Yüksek İdare Mahkemesi tarafından ara emri verilmişti.

Odamız; söz konusu imar planının usule ve yasalarımıza aykırı bir şekilde yetkisi olmayan kişiler (Müteahhitler Birliği’nin sözleşmeli personeli) tarafından hazırlandığı, 2019 yılında hazırlanan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nı aradan 2 yıllık bir süre geçmesine rağmen hiçbir veri güncellemesi yapmadan, hiçbir bilimsel açıklaması olmayan bir şekilde, belirli çevrelerin çıkarlarına fayda sağlamaya yönelik planın esas kararlarının temelden değişikliğe uğratıldığı gerekçesi ile İmar Planının iptali için dava dosyalamış ve ara emrine başvurmuştu.

Mayıs 2022’de Şehir Planlama Dairesi ve Müteahhitler Birliği ara emrine itiraz etmiş, bunun üzerine ara emrinin kesinleşmesi için duruşmalar yapılmıştır. Bugün (8 Haziran 2022) Yüksek İdare Mahkemesi kararını açıkladı ve daha önce verilmiş olan ara emrinin kesinleştiğini taraflara bildirdi.

Bu konuda Yüksek İdare Mahkemesi; Aralık 2021’de yayınlanan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının yetkisiz kişiler tarafından yapıldığı, imar planlarının yapılmasında mevzuatın öngördüğü kurallara uyulmadığı ve yapılan imar değişiklikleri ile ilgili halkın katılımına gidilmediği dolayısıyla imar planının yasal olmadığı kanaatine vardığını ifade etmiştir.

Odamız usulsüzce yapılmak istenen bir işlemin önüne bir kez daha geçmiştir. Bundan sonraki süreçlerde de hem Şehir Planlama mesleği ilkelerinin ve uluslararası standartların, hem de yürürlükte olan yasa ve tüzüklerin doğru uygulanmasını sağlamak amacı ile çalışmalarını sürdürecektir.

Şu an yürürlükte olan ve vatandaşların uyması gereken mevzuat “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi ve Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni”dir.

Odamız; ülkenin uzun süreli Emirnameler ile değil kamu yararı için bilimsel ve yasalarımıza uygun yapılacak İmar Planları ile gelişmesini ve bunun için mücadeleye devam edeceğini tüm kamuoyuna saygılarımız ile duyururuz.”

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