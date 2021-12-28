Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği, kompozisyon yazma yarışması ödüllerini verdi

Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Şehit Zeka Çorba Ortaokulu‘nda düzenlediği kompozisyon yazma yarışması ödüllerini verdi.



Dernek’ten verilen bilgiye göre, 55 öğrencinin katıldığı yarışmada, kompozisyonlar okulun edebiyat öğretmenleri Emine Efeoğlu ve Fırat Gaydeler tarafından değerlendirildi.



Değerlendirme sonucu dereceye giren öğrencilere USB ve kulaklık hediye edilirken, tüm katılımcılara katılım belgeleri verildi.



Okul Müdürü Meltem Adalı, yaptığı konuşmada, bu ve bunun gibi aktivitelerin okulun adının duyulmasında önem arz ettiğini belirtirken böyle etkinlikleri okulda daha fazla görmeyi arzu ettiklerini belirtti.



Etkinlikte, Atatürk’ü Anma Yaşatma ve Eğitim Komite Başkanı Gülyüz Debeş, Dernek Geçen Dönem Başkanı Nuray Emirzadeoğluları ve Dernek Başkanı Özlem Bilgehan hazır bulundu.