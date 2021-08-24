  • BIST 1.465,800
  • Altın 487,87
  • Dolar 8,4200
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Mağusa Kale Lions Kulübü, toplu sünnet etkinliği gerçekleştirdi

» »
Mağusa Kale Lions Kulübü, toplu sünnet etkinliği gerçekleştirdi.
Mağusa Kale Lions Kulübü, toplu sünnet etkinliği gerçekleştirdi

Mağusa Kale Lions Kulübü, toplu sünnet etkinliği gerçekleştirdi.

Mağusa Kale Lions Kulübü Pazarlama ve İletişim Direktörü Ln. Bircan Ergün tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ln. Özlem Bilgehan eşliğinde, derneğin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ihtiyaçlı çocukların toplu sünnet etkinliğini, bu yıl da Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa Bölgesi Kadın Örgütleri: "Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Birimleri" tüm bölgelerde açılmalı24 Ağustos 2021 Salı 10:10
  • MDP'den Saner'e: Başbakan'ın üzüntüsünü dile getirmesi talihsizliktir24 Ağustos 2021 Salı 10:06
  • Mağusa Kale Lions Kulübü, toplu sünnet etkinliği gerçekleştirdi24 Ağustos 2021 Salı 10:05
  • UBP meclis grubu toplanıyor24 Ağustos 2021 Salı 10:00
  • Pazarcılar Birliği: Kayıt dışı ile mücadele edin24 Ağustos 2021 Salı 09:35
  • KÜB Başkanı Arslanbaş, Milli Eğitim Bakanının Çabalarına Destek Olacaklarını Kaydetti24 Ağustos 2021 Salı 09:10
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?24 Ağustos 2021 Salı 08:42
  • Ekonomik Kurul toplantısı bugün yapılıyor24 Ağustos 2021 Salı 08:38
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar24 Ağustos 2021 Salı 08:32
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (24 Ağustos 2021)24 Ağustos 2021 Salı 08:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti