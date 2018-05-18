  • BIST 101.869
  • Altın 184,718
  • Dolar 4,4488
  • Euro 5,2584
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Mağusa Kaza Mahkemesi’nde güvenlik had safaya çıkarıldı

» »
Mağusa Kaza Mahkemesi’nde 6 gün arayla yaşanan saldırı ve darp olayının ardından dün itibarıyla güvenlik önlemleri yükseltildi
Mağusa Kaza Mahkemesi’nde güvenlik had safaya çıkarıldı

Mağusa Kaza Mahkemesi’nde 6 gün arayla yaşanan saldırı ve darp olayının ardından dün itibarıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Mağusa Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Saner’in girişimiyle artırılan güvenlik önlemleri çerçevesinde 2 polis memuru daha mahkemede görevlendirildi. Mağusa Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Saner, önceki gün Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı ve Mağusa Polis Müdürü Ömer Tazeoğlu ile görüşerek mahkemede yaşanan olayları ve güvenlik sorunlarını aktardı. Önceki gün Mağusa Kaza Mahkemesi Başkanı, Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı ve Mağusa Polis Müdürü arasında gerçekleştirilen toplantıda, Mağusa Kaza Mahkemesi’nde güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda karar üretildi. Alınan kararın ardından ise mahkemedeki güvenliği sağlamak adına ekstradan 2 polis memuru daha görevlendirildi.

Güvenlik önlemleri ile ilgili olarak Baro Başkanı açıklama yaptı

Mağusa Mahalli Baro Başkanı Avukat Mine Vehit ise, basın mensuplarına ve görevli polis memuruna 6 gün arayla yapılan saldırının ardından Mağusa Kaza Mahkemesi’nde artırılan güvenlik önlemleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Baro Başkanı Vehit, Mağusa Barosu olarak güvenlik konusunun mahkemede çalışan, mesai harcayan ve işi gereği mahkemede bulunan herkes için son derece önemli olduğunu düşündüklerini kaydetti. Polis Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde, 17 Mayıs tarihinden itibaren 2 polis memurunun mahkeme girişinde sürekli olarak görevlendirildiğini belirten Vehit, alınan önlemler ile mahkemede herhangi bir güvenlik sorununun kalmadığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ 24. Bahar Şenlikleri iptal edildi15 Mayıs 2018 Salı 15:51
  • KKTC'ye kaçak giren 5 kişi tutuklandı15 Mayıs 2018 Salı 10:42
  • Gazimağusa Belediye Kreşi’nin yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:18
  • Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Annelerin Resimleri Karma Resim Sergisi Buğday Camii’nde açıldı14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:38
  • Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu bugün eylem yapacak14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:51
  • Ataoğlu, Arter’i ziyaret etti13 Mayıs 2018 Pazar 17:05
  • Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu kuruldu12 Mayıs 2018 Cumartesi 16:45
  • Gazimağusa Belediye kreşinin yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı11 Mayıs 2018 Cuma 19:49
  • Arter, Anneler Günü’nü kutladı11 Mayıs 2018 Cuma 15:51
  • Arter, lösemili çocuklar için açılan standı ziyaret etti10 Mayıs 2018 Perşembe 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti