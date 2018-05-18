Mağusa Kaza Mahkemesi’nde güvenlik had safaya çıkarıldı

Mağusa Kaza Mahkemesi’nde 6 gün arayla yaşanan saldırı ve darp olayının ardından dün itibarıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Mağusa Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Saner’in girişimiyle artırılan güvenlik önlemleri çerçevesinde 2 polis memuru daha mahkemede görevlendirildi. Mağusa Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Saner, önceki gün Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı ve Mağusa Polis Müdürü Ömer Tazeoğlu ile görüşerek mahkemede yaşanan olayları ve güvenlik sorunlarını aktardı. Önceki gün Mağusa Kaza Mahkemesi Başkanı, Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı ve Mağusa Polis Müdürü arasında gerçekleştirilen toplantıda, Mağusa Kaza Mahkemesi’nde güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda karar üretildi. Alınan kararın ardından ise mahkemedeki güvenliği sağlamak adına ekstradan 2 polis memuru daha görevlendirildi.

Güvenlik önlemleri ile ilgili olarak Baro Başkanı açıklama yaptı

Mağusa Mahalli Baro Başkanı Avukat Mine Vehit ise, basın mensuplarına ve görevli polis memuruna 6 gün arayla yapılan saldırının ardından Mağusa Kaza Mahkemesi’nde artırılan güvenlik önlemleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Baro Başkanı Vehit, Mağusa Barosu olarak güvenlik konusunun mahkemede çalışan, mesai harcayan ve işi gereği mahkemede bulunan herkes için son derece önemli olduğunu düşündüklerini kaydetti. Polis Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde, 17 Mayıs tarihinden itibaren 2 polis memurunun mahkeme girişinde sürekli olarak görevlendirildiğini belirten Vehit, alınan önlemler ile mahkemede herhangi bir güvenlik sorununun kalmadığını belirtti.