Mağusa Kıb-Tek şubesinde 8 çalışanın testi pozitif

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nde 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İleri sürülen iddiaya göre, temaslılar zorla işe çağrıldı.

Detay Gazetesi'ne konuşan bir yetkiliye göre Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği 25 personeli olan daire kısmında, dün 6 personel bu gün 2 personelin covid 19 testleri pozitif çıktı.

Bölge müdürünün kapatma yönünde talepte bulunduğu ancak genel müdürlüğün bu talebe olumlu yanıt vermediği de ileri sürüldü.

Yaşananlardan sonra ise daire kapatılmadı.