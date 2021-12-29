Mağusa Kıb-Tek şubesinde 8 çalışanın testi pozitif

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği’nde 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
İleri sürülen iddiaya göre, temaslılar zorla işe çağrıldı.
Detay Gazetesi'ne konuşan bir yetkiliye göre Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği 25 personeli olan daire kısmında, dün 6 personel bu gün 2 personelin covid 19 testleri pozitif çıktı.
Bölge müdürünün kapatma yönünde talepte bulunduğu ancak genel müdürlüğün bu talebe olumlu yanıt vermediği de ileri sürüldü.
Yaşananlardan sonra ise daire kapatılmadı.
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