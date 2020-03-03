Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart’ta Kitap Okuma Eylemi Ve Konser Düzenliyor

Mağusa Kültür Derneği (MKD) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Pazar günü Kitap Okuma etkinliği düzenliyor.

MKD, sesini duyuramayan kadınların sesi olmak isteyen herkesi kitabıyla birlikte bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek etkinliğe katılmaya davet etti.

Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleşecek etkinlik saat 15.00’te başlayacak. Etkinlikte, 8 Mart’ta hayatını kaybeden tekstil işçisi kadınlar ve sesini duyurmak, hakkını aramak isterken katledilen tüm kadınlar için 15 dakika ayakta birlikte sessizce kitap okunacak.

Kitap okuma eylemi sonrasında MKD Kadın Ritim Grubu bir konser sunacak. 40 yaş üstü gönüllü kadınlardan oluşan MKD Kadın Ritim Grubu, çöp bidonları, sopalar ve demir kovalar gibi materyalleri kullanarak farklı bir müzik gösterisi sergileyecek. 4 müzik parçasının yer alacağı konser, dinleyicileri de aktif bir şekilde katılım göstermesine olanak tanıyacak şekilde gerçekleşecek.