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Mağusa Kültür Derneği’ne Ekolojik Okuryazarlık ve Çevre Eğitimi Konularında Kapasite Güçlendirme Eğitimleri Sunuldu

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Mağusa Kültür Derneği’ne Ekolojik Okuryazarlık ve Çevre Eğitimi Konularında Kapasite Güçlendirme Eğitimleri Sunuldu
Mağusa Kültür Derneği’ne Ekolojik Okuryazarlık ve Çevre Eğitimi Konularında Kapasite Güçlendirme Eğitimleri Sunuldu

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülmekte olan “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi” kapsamında, derneğin öğretmen ve eğitmenlerden oluşan yönetim kurulu üyelerine ekolojik ve çevresel farkındalık ve çevre eğitimi konularında kapasite artırıcı eğitimler sunuldu.

 

Beş gün süren eğitim programının ilk 2 gününde çevre politikası olarak eğitim ve çevre okur yazarlığı, sürdürülebilir çevre eğitimi model ve mekanizmaları, çevre eğitimi müfredatı hazırlama prensipleri gibi konular işlenirken, eğitimin 3. gününde okullarda ekoloji temelli eğitimin önemi ve permakültür ilkelerini eğitime uyarlamak gibi konular doğa deneyimleri ile desteklenerek ele alındı.

 

Uzman eğitmenler tarafından sunulun eğitimlerin 4. gününde katılımcılar Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve hedeflerin ilköğretime entegresi konusunda bilinçlendirilirken, eğitimin son gününde ise çevre savunuculuğu ve çevresel sorunlara hak temelli yaklaşımlar konuları ele alındı.

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Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okur-Yazarlığı Projesi” ile çevre okuryazarı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. Üç yıl boyunca devam edecek olan proje kapsamında, sürdürülebilir çevre eğitimi model ve mekanizmaları oluşturulacak ve oluşturulan model ve mekanizmalar pilot bölge olarak belirlenen Mağusa’da uygulanacak.

 

Mağusa Bölgesindeki İlkokul Öğrencilerinin Çevre Okur-Yazarlık Düzeyleri Belirlenecek

Mağusa bölgesindeki ilkokulların, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çevre okuryazarlık düzeylerini ve çevreye yönelik tutumlarını belirlemek için bir dizi anket çalışması gerçekleştirilecek. İhtiyaç analizi niteliğini de taşıyacak olan anket çalışmalarından elde edilecek olan veriler, çevre okuryazarlığı odaklı bir eğitim müfredatının ve eğitim içeriklerinin geliştirilmesi için kullanılacak. Uzman görüşleri ve anket raporları ışığında geliştirilecek müfredat kapsamında, pilot bölge olarak belirlenen Mağusa’daki ilkokul ve lise öğrencilerine, ilkokul öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına eğitimler sunulacak.

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Proje Kapsamında 900’den Fazla İlkokul Öğrencisi, Öğretmen, Öğretmen Adayı ve Genç Eğitilecek

 

Proje kapsamında, 900 ilkokul öğrencisi, 50 ilkokul öğretmeni, 50 öğretmen adayı ve 30 genç çevre gönüllüsü ücretsiz olarak çevre okuryazarlığı geliştirme programlarına dahil edilecek. Ayrıca proje boyunca “Yeşil Meslekler” ve Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ile ilgili farkındalık yaratacak eş zamanlı çalışmalar ve aktiviteler de gerçekleştirilecek.

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