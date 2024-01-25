Mağusa Laguna Sahili çöpe teslim oldu

Gazimağusa Laguna sahilinde etrafa atılan çöpler görenleri hayrete düşürdü. Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Başkanı Serdar Atai kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla, Gazimağusa Laguna bölgesinde deniz kıyısında oluşan kirliliği gözler önüne sererken, manzaraya tepki gösterdi.

Atai’ nin paylaşımı şöyle:

"Laguna'ya gelmeden eski askeri lojmanların karşısı. Hani bazen deriz ya askersizleşsin, sivile verilsin. Mağusalı denize küs, bu küslük bitsin. Burası da o yerlerden biri. Oralara giriş sivile yasakken, daha temizdi en azından. Şimdi millet ice-box'unu da alıp, sandalyesini de koyup, yeyip içip atıp gidiyor böyle. Bakamaycaksanız, temiz tutmayı sağlayamaycaksanız, bırakın kırk sene daha askerin elinde kalsın kardeşim"