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Mağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kaza korkuttu

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Mağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kaza korkuttu
Mağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kaza korkuttu

Mağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Duygu Nur Özturna, yönetimindeki PE 290 plakalı salon araç ile Türkmenköy istikametinden Dörtyol çemberine dikkatsizce giriş yaparak, 54 yaşındaki Şebbebe Kavuş yönetimindeki TCF 302 plakalı otobüsün önünü tıkadı.

İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki Duygu Nur Özturna, yönetimindeki PE 290 plakalı salon araç, önce bordür taşlarına ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Araç sürücüsü Özturna, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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