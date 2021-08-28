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Mağusa-Lefkoşa Anayolu'nda kaza; 1 kişi yaralandı

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Mağusa-Lefkoşa Anayolu'nda kaza; 1 kişi yaralandı
Mağusa-Lefkoşa Anayolu'nda kaza; 1 kişi yaralandı

Mağusa-Lefkoşa anayolunun Korkuteli kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Polis, 21 yaşındaki Nihal Uyarlı'nın, kullanımındaki PK 480 plakalı aracı ile bugün 18:00 sıralarında Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada Korkuteli kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptıktan sonra takla attığını açıkladı.

PK 480 plakalı araç kaza esnasında karşı şeride geçerek yoldan çıkıp akasya ağaçlarına çarptıktan sonra tavanı üzerinde durabildi.

Polis Basın Subaylığı, araç sürücüsü Nihal Uyarlı'nın kaza sonucu hafif şekilde yaralandığını ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisinindevam ettiğini açıkladı.

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