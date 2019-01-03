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Mağusa-Lefkoşa Anayolu'nda kaza !

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Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Mağusa-Lefkoşa Anayolu'nda kaza !

Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Sunaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Murat CULİYEU (E-39), yönetimindeki JM 584 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dümen hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Murat CULİYEU (E-39) ve araçta yolcu olarak bulunan Beşim ANAKİLOY (E-33) Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındılar.

Açıklama şu şekilde:

“Trafik Kazası 3.1.2019 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Murat CULİYEU (E-39), yönetimindeki JM 584 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Mutluyaka kavşağını yaklaşık bir km geçtikten sonra sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüje düşüp ardından karşı seride geçerek sol yan kısmı üzerine devrilmistir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Beşim ANAKİLOY (E-33) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.”

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