Mağusa - Lefkoşa yolunda büyük kaza! (GÜNCELLENDİ)

Mağusa - Lefkoşa yolu Mağusa giriş istikametinde büyük kaza.
Ayrıntılar gelecek....
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Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 19:00 sıralarında yaşanan kaza; Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Muhammet Mahmud Tulayev'in, yönetimindeki soğan yüklü LP 691 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Gazimağusa girişi yakınlarında köpek barınağı yakınlarında sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp toprak sete çarpıp takla atması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Tulayev'in kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde, belinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındığı açıklandı.
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