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Mağusa Lefkoşa yolunda korkutan kaza, minübüs takla attı

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Mağusa Lefkoşa yolunda korkutan kaza, minübüs takla attı
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda 13.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında minibüs devrildi.

Düzova’da bugün öğle saatlerinde bir minibüs karşı şeride geçerek devrildi, şoför ve bir yolcu yaralandı.

Trafik akışını aksatan kaza nedeniyle, kazanın olduğu civarda Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya geliş, tek şeritten veriliyor.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda Gazimağusa istikametine seyreden Hasan Keskin (E-54) yönetimindeki TPN 173 plakalı minibüs, Düzova’da 15 Kasım Üniversitesi inşaatı yakınlarında orta refuje düşüp karşı şeride geçerek devrildi.

Saat 13.30’da meydana gelen kazada, sürücü Hasan Keskin ve minibüsteki bir yolcu yaralandı.

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