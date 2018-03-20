Mağusa Limanı dökülüyor!.

Taner ULUTAŞ

Limanın belli bölgelerinde çukurlar oluşurken, duvarlarda asılı ve özellikle geceleri limanı aydınlatan birçok lambanın yerlerinden söküldüğü ve insanlar için tehlike arzettiği belirtiliyor.

Mağusa Limanı çevrelerinden güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, liman dökülüyor. Birçok yerde çukurlar oluştu. Limanı aydınlatan birçok lamba yerlerinden söküldü ve aşağı salkıyor. Bu lambaların kopması halinde hem elektrik yönünden hemde insanları yaralama yönünden tehlike oluşturuyor dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, limanda boş ve hasarlı kamyon dorseleri ile dolu. Kamyon sürücüleri, polisin mesai saatinin bittiği saatlerde limanı terk ediyor. Bu kamyonlar Lefkoşa ve Girne’ye giderken yollarda tehlike yaratıyor. Yarın, obür gün gemiler ile balalar gelecek. Çimento gibi malzemeler taşınacak. Etraf yine toza bürünecek. Burada çalışanlar dikkat edin bu kirlilikten dolayı sıklıkla hastalıklara yakalanıyor ifadesinde bulundu.

Hükümet yetkilileri mesailerin fazlalığından söz ediyor. Halbuki Gümrük Memurları mesaiye kaldıkları zaman onlar için ödenen 79 lirasının sadece 24 lirasını alıyorlar diyen ayni kaynak, devlet Gümrük Memurundan fazla kazanıyor ama şikayet etmekten de geri durmuyor dedi.