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Mağusa Limanı iskelesi hala yapılmadı

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Mağusa Limanı iskelesi hala yapılmadı
Mağusa Limanı iskelesi hala yapılmadı

22 Nisan 2017 tarihinde yaşanan çökme sonrasında büyük maddi hasarın oluştuğu Gazimağusa Limanı’ndaki iskelede şimdilerde geçici olarak bir yüzer havuz yapıldı.

Yüzer havuzun soruna çözüm olmadığı belirtilirken, yüzer havuzun güvenli olmadığı dikkat çekiyor..

Gerek iskeledeki balıkçı teknesi sahipleri gerekse ziyaretçiler çöken iskelenin bir an önce yapılmasını istiyor..

Liman sakinleri iskelenin çok eski ve bakımsız olmasından dolayı çökme olayının artık beklenen bir hadise olduğunu söyleyerek, Gazimağusa’nın simgesi olan iskelenin bir an önce yapılmasını istediklerini dile getirdiler ve bu yönde yetkililerin ivedilikle konuya el uzatması dileğinde bulundular.

İskeleye ziyarete gelen vatandaşlar da, Mağusa iskelesini sık sık ziyaret ettiklerini ancak gelinen bu aşamada güvenli olmamasından dolayı tedirginlik yaşadıklarını söylediler.

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