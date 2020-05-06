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Mağusa limanı kevgire döndü! Gelene geç!

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Mağusa limanı kevgire döndü! Gelene geç!
Mağusa limanı kevgire döndü! Gelene geç!

UBP-HP koalisyon hükümetinin korona virüs (Kovit 19) ile ilgili aldığı tedbirler çerçevesinde yasaklanan, Ada’ya giriş ve çıkışl

UBP-HP koalisyon hükümetinin korona virüs (Kovit 19) ile ilgili aldığı tedbirler çerçevesinde yasaklanan, Ada’ya giriş ve çıkışların yumuşatılmaya başlanıldığı gözlemlendi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kapatılan Havaalanı ile limanlardan, giriş ve çıkış yapılmayacak denilmesinin aksine, Mağusa Limanı’dan, verilen izinler çerçevesinde,  zaman zaman giriş ve çıkışların yapıldığı öne sürülüyor.

 Mağusa Limanından, Toros Gemisi ile bu sabah 30 asker ve 45 asker ailesi ile sivilin yanısıra, 10 civarında kombaycı ile ailelerinin Ada’ya giriş yaptığı öğrenildi.

Mağusa Limanındaki gümrük çevrelerindeki güvenilir bir kaynak, Toros Gemisi ile Mağusa’ya gelen asker, asker aileleri ve kombaycıların yanı sıra kimseden izin almadan gemiye binen iki ailenin de Ada’ya giriş yaptığı öne sürülüyor. Gemiye izinsiz binen ailelerin geri gönderilmemesi için çare üretilmeye çalışıldığı ve kombaycı ailesi olarak listelere eklenmelerinin düşünüldüğü ileri sürüldü.

14 günlük karantina süreci ile ilgili olarak kombaycılar ile kombay tamircilerinin, Mağusa Limanında sıkı güvenlik tedbirleri alan polis ve Sağlık Bakanlığı personeli tarafından Malpas Otele götürüldükleri, asker ile ailelerinin ise Güzelyurt KYK yurtlarına götürüldükleri öğrenildi.

arın yumuşatılmaya başlanıldığı gözlemlendi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde kapatılan Havaalanı ile limanlardan, giriş ve çıkış yapılmayacak denilmesinin aksine, Mağusa Limanı’dan, verilen izinler çerçevesinde,  zaman zaman giriş ve çıkışların yapıldığı öne sürülüyor. Mağusa Limanından, Toros Gemisi ile bu sabah 30 asker ve 45 asker ailesi ile sivilin yanısıra, 10 civarında kombaycı ile ailelerinin Ada’ya giriş yaptığı öğrenildi.

Mağusa Limanındaki gümrük çevrelerindeki güvenilir bir kaynak, Toros Gemisi ile Mağusa’ya gelen asker, asker aileleri ve kombaycıların yanı sıra kimseden izin almadan gemiye binen iki ailenin de Ada’ya giriş yaptığı öne sürülüyor. Gemiye izinsiz binen ailelerin geri gönderilmemesi için çare üretilmeye çalışıldığı ve kombaycı ailesi olarak listelere eklenmelerinin düşünüldüğü ileri sürüldü.

14 günlük karantina süreci ile ilgili olarak kombaycılar ile kombay tamircilerinin, Mağusa Limanında sıkı güvenlik tedbirleri alan polis ve Sağlık Bakanlığı personeli tarafından Malpas Otele götürüldükleri, asker ile ailelerinin ise Güzelyurt KYK yurtlarına götürüldükleri öğrenildi.

10 civarında  kombay çalışanı, 45’i sivil 150 kişi ülkeye giriş yaptı.

 14 günlük karantina süreci için 45 sivil ve 30 kombay tamircisi Malpas Otel’e, asker ve aileleri 75 kişi Güzelyurt’taki KYK yurtlarına götürüldü.

30 asker, 8 kombaycı ve 15 TC Devlet Su İşleri çalışanı adaya giriş yaptı. Yenidüzen’in haberine göre, Mağusa Limanı’nda Sağlık Bakanlığı’na ait personel ve polis giriş işlemleri sırasında hazır beklerken 23 kişi Malpas’ta karantinaya alındı.

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