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"Mağusa Limanı yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor"

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Bakan Atakan Mağusa Limanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi verdi
"Mağusa Limanı yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor"

Bakan Atakan Mağusa Limanı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi verdi:

"Mağusa Limanı yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Artık giriş-çıkışlar kontrollü, serbest liman bölgesinden girişler “serbest” değil, rıhtımda gelişi güzel tır, dorse parkı yok, kapısından girilemeyen tuvaletler daha düzenli. Bunlar daha başlangıç, ilerleyen dönemde daha derli toplu, daha efektif çalışan, daha güvenli bir limana ulaşma hedefindeyiz. Bu değişime katkı koyan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha yapacak çok işimiz var. Çalışmaya devam.",

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