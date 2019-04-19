Mağusa Limanı'nda ek mesai krizi çıktı! Gemiler kılavuzssuz ayrılacak...

Mağusa Limanı'nda ek mesai krizi çıktı! Gemiler kılavuzssuz ayrıalacak...

Gazimağusa Limanı’nda Başkılavuzluk Liman Başkanlığı çalışanları ek mesai ücretlerini Ocak ayından itibaren alamadıkları gerekçesiyle ek mesaiye kalmama kararı aldı.

Filo denizcilik şirketi yetkilisi, “Bizler tüm masraflarımızı ödüyoruz ancak devlet memurunu ödemiyor ise bizlerin suçu ne? Biz gemimizi yükleyeceğiz ancak son durumun ne olacağını bizler de bilemiyoruz hep birlikte bekleyip göreceğiz, Acente yetkililerimiz ilgili makamlar ile sorunu çözmek için hala daha görüşme halindeler gelişmeleri bekleyip hep birlikte göreceğiz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarının ise gemilerin bu akşamki kalkış işlemlerinde aksama olmaması amacıyla gemilere kendisinin izin vereceği belirtildi. Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş üyesi çalışanların tümünün ek mesaiye kalmama eylemine destek verdiği kaydedildi.

Bu akşam limandan ayrılacak söz konusu gemilerin kılavuz ve römorkör yardımı olmadan limandan ayrılmasını çok tehlikeli olduğu kaydedildi. MHA