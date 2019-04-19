  • BIST 96.861
  • Altın 238,364
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Mağusa Limanı'nda ek mesai krizi çıktı! Gemiler kılavuzssuz ayrılacak...

» »
Gazimağusa Limanı’nda Başkılavuzluk Liman Başkanlığı çalışanları ek mesai ücretlerini Ocak ayından itibaren alamadıkları gerekçesiyle ek mesaiye kalmama kararı aldı.
Mağusa Limanı'nda ek mesai krizi çıktı! Gemiler kılavuzssuz ayrılacak...

Mağusa Limanı'nda ek mesai krizi çıktı! Gemiler kılavuzssuz ayrıalacak...

Gazimağusa Limanı’nda Başkılavuzluk Liman Başkanlığı çalışanları ek mesai ücretlerini Ocak ayından itibaren alamadıkları gerekçesiyle ek mesaiye kalmama kararı aldı.

Filo denizcilik şirketi yetkilisi, “Bizler tüm masraflarımızı ödüyoruz ancak devlet memurunu ödemiyor ise bizlerin suçu ne? Biz gemimizi yükleyeceğiz ancak son durumun ne olacağını bizler de bilemiyoruz hep birlikte bekleyip göreceğiz, Acente yetkililerimiz ilgili makamlar ile sorunu çözmek için hala daha görüşme halindeler gelişmeleri bekleyip hep birlikte göreceğiz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarının ise gemilerin bu akşamki kalkış işlemlerinde aksama olmaması amacıyla gemilere kendisinin izin vereceği belirtildi. Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş üyesi çalışanların tümünün ek mesaiye kalmama eylemine destek verdiği kaydedildi.

Bu akşam limandan ayrılacak söz konusu gemilerin kılavuz ve römorkör yardımı olmadan limandan ayrılmasını çok tehlikeli olduğu kaydedildi. MHA

57608878_2343430595903199_6149305188231413760_n-1024x768.jpg57821794_2315962221977074_3723402613140488192_n-1024x768.jpg57578698_408307719959316_6434655758746386432_n-1024x768.jpg57490341_351332272255031_4508812347573272576_n-1024x768.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da Cinsel saldırı zanlısı öğretmenin davasında şikayetçi sayısı yükseliyor15 Nisan 2019 Pazartesi 17:11
  • Vadili'de vandallık.. Ağacı kırdılar...15 Nisan 2019 Pazartesi 10:46
  • İyilik Festivali başladı14 Nisan 2019 Pazar 11:02
  • Gazimağusa Belediyesi taşınmaz mal vergilerinin son ödeme tarihini duyurdu11 Nisan 2019 Perşembe 16:06
  • Cinsel taciz zanlısı teminatla serbest11 Nisan 2019 Perşembe 14:43
  • Kar-İş yarın Mağusa’da eylem yapacak09 Nisan 2019 Salı 15:09
  • Son dakika: Taşel'de şok uyarı grevi!08 Nisan 2019 Pazartesi 15:05
  • Korkuteli’nde set kapatıldı,suyun akışı durduruldu08 Nisan 2019 Pazartesi 13:05
  • Zaliha Başman hayatını kaybetti...07 Nisan 2019 Pazar 16:03
  • Tatar "Korkuteli köyünü sular altında bırakan kimse hesap vermelidir"06 Nisan 2019 Cumartesi 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti