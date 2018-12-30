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SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Mağusa Limanı'nda insanlık dramı! 21 Kaçak göçmen bulundu!

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Mağusa Limanı'nda insanlık dramı! 21 Kaçak göçmen bulundu! Mağusa Limanı’nda 21 kaçak göçmen bulundu
Mağusa Limanı'nda insanlık dramı! 21 Kaçak göçmen bulundu!

Gazimağusa Limanı’nda bugün yapılan aramada, 21 kaçak göçmen bulundu.

BRT muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye göre, Via Port isimli gemi ile KKTC’ye yasa dışı yolla giriş yapan göçmenlerin 11 tanesi havasızlıktan Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer mültecilerin ise Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, hastaneye kaldırılan kaçak göçmenlerin durumlarında ciddi birşey yok.

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