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Mağusa Limanında iş bırakma

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Gazimağusa Limanı’nda çalışan günlük işçiler bugün iki saatlik işbırakma eylemi yaptı.İşçiler eylemin ardından Kıbrıs Türk Liman İşcileri Şirketi YönetimKurulu Başkanı Serhan Tekkan ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıuzlaşı ile sonuçlandı.Toplantın
Mağusa Limanında iş bırakma

Gazimağusa Limanı’nda çalışan günlük işçiler bugün iki saatlik iş bırakma eylemi yaptı. İşçiler eylemin ardından Kıbrıs Türk Liman İşcileri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tekkan ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantı uzlaşı ile sonuçlandı. Toplantının ardından Mustafa Çelik işçiler adına ’ye açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Liman İşçiler Şirketi bünyesinde günlük çalışan işçiler olarak işverenle yapılan toplantı neticesinde uzlaşıya varıldığını ifade eden Çelik, “tüm çalışanların Liman-Sen’e üye yapılacağı sözü verildi” ifadelerini kullandı. Verilen sözün tutulmaması halinde yeniden bir değerlendirme yapılacağını ifade eden Çelik, konun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

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