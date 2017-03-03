Mağusa Maraş bölgesinde tarla günü ve gece eğitimi düzenledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerini bu hafta Maraş bölgesinde sürdürdü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günleri ve gece eğitimlerini bu hafta Maraş bölgesinde sürdürdü.

Bu çerçevede Maraş Bölgesinde bulunan Seracılar Birlik binası önünde bir araya gelinerek üretici bahçesine gidildi ve domates yetiştiriciliği konusunda üreticilere uygulamalı eğitim verildi.

Öte yandan Maraş MAGEM’de “Domates Yetiştiriciliği ile Sebze Üretiminde Bazı Önemli Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele” konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim düzenlendi.