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Mağusa Mare Lions Kulubü Başkanlığına İpek Özden seçildi

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Yeni kurulan Mağusa Mare Lions Kulubü ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.
Mağusa Mare Lions Kulubü Başkanlığına İpek Özden seçildi

Mağusa Mare Lions Kulubü’nden yapılan açıklamaya göre, dün yapılan genel kurulda başkanlığa İpek Özden seçildi.

Genel Kurulda ayrıca Merce Uysal 1.başkan yardımcısı, Zehra Güçlühan 2. başkan yardımcısı, Ayşegül Sallı sekreter, Hüseyin Özyalçın sayman, Korhan Bozkurt pazarlama ve iletişim direktörü, Sonay Ezel Acar kulüp hizmetleri direktörü, Serap Altundemir üyelik direktörü ve Bahar Tanözü LCIF temsilcisi görevlerine getirildi.

Genel Kurul toplantısına, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Seray Gürün ve Federasyon yönetim kurulundan temsilciler de katıldı.

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