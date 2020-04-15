Mağusa Mesarya Lions Kulübü Gıda Yardımlarına Başladı

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği üyeliği ile tescilli Mağusa Mesayla Lions Kulübü Derneği, tüm dünyada pandemi olarak kabul edilen ve ülkemizde de sosyal ve ekonomik yaşamı olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgınına karşı kayıtsız kalmadı.

Coronavirüsü sebebiyle, kamu ve özel sektör çalışanlarının zorunlu idari izne gönderildiği bu dönemde, ülkemizde faaliyet gösteren kulüp ve derneklerin çalışmaları da bakanlar kurulu kararıyla askıya alınmıştı.

Mağusa Kaymakalığı’nın geçtiğimiz günlerde kulüp ve derneklere yapmış olduğu yardım kampanyası başlatma çağrısını alan Mesarya Lions Kulübü, üyelerinin vermiş olduğu finansal destekle, ihtiyaçlı ailelere gıda yardımında bulundu.

2019-20 Lions Hizmet Dönemi Başkanı Ln. Fetine Avcı’nın gazetemize vermiş olduğu demeçte, ‘Tüm dünyanın savaştığı korkunç bir vürus var. Özellikle yurt dışında, Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da corona virüsünden ölenlerin sayısını her duyduğumuzda, bu kabusun bir an önce bitmesini, yapılan çağrılara uyulmasını ve özellikle evde kal güvende kal sloganının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta, bizlerde corona virüsüyle zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte sokağa inip toplum hizmeti yapmak son derece riskli olsada, Mağusa Kaymakamlığı’nın gıda yardımı çağrısına kayıtsz kalamazdık. Bu önemli kampanyaya imkanlarımız doğrultusunda katkı koyuyoruz. Lions kulüplerinin amacı karşılık beklemeden toplum hizmeti sağlamaktır. Elimizden geldiğince yapılan çağrılara katkı koymaya devam edeceğiz. Gün, birlik olma günüdür. Katkı koyan tüm üyelerime ve bizlere gerekli tüm bilgileri aktaran Mağusa Kayamakalığı’na teşekkür ederiz’ dedi.

Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Türkiye’de faaliyet gösteren ikiz kulübü İzmir Pergamon Lions Kulübü Derneği’yle de covid-19 pandemisi yardımlaşma kampanyasında ortaklığa giderek, 13 Nisan 2020 tarihinde İzmir’de ihtiyaçlı hastanelere Tıbbi Koruyucu Siperlik bağışında bulunmuştur.