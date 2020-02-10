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Mağusa Ötüken'de adam öldüren Salman'a 20 yıl hapis cezası

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Salman'a 20 yıl hapis cezası
Mağusa Ötüken'de adam öldüren Salman'a 20 yıl hapis cezası

2018 yılında Mağusa Ötüken yolunda Hasan Işık Özgöçmen'i öldürüp kaçan Muhammed Salman yargılandığı adam öldürme, soygun ve KKTC'de izinsiz kalmak suçlarından suçlu bulundu.

Salman, 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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