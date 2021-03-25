Mağusa Petek Pastanesi'nde 2 Covid-19 vakası çıktı!

Şirket konu ile ilgili açıklama yayınladı...

Değerli Misafirlerimizin Dikkatine!!

Tüm dikkatle alınan önlemlere rağmen maalesef çağımızın korkulan salgınından,

22/03/21 tarihinde rutin olarak yaptırdığımız PCR test sonuçlarımızdan 2 (iki) personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Pozitiflilerden biri 1 haftadır izindeydi. Fakat diğer pozitif personelimiz imalathanemizde çalışmakta olduğu için bütün uzak, yakın temaslı personelimizi, hepsinin test sonucu negatif çıkmasına rağmen,ilgili makamlara bildirdik ve karantina otellerine yerleştirdik. Bugün (23/03/2021) imalathanemizin rutini ozon ve dezenfekte temizliğini yeniledik ve yarın yedek kadromuzla bundan önce olduğu gibi önlemlerimizi en yüksek seviyede tutarak hizmet vermeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Petek Pastanesi Yönetimi