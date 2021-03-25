  • BIST 1.394
  • Altın 442,902
  • Dolar 7,9358
  • Euro 9,3379
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Mağusa Petek Pastanesi'nde 2 Covid-19 vakası çıktı!

» »
Mağusa Petek Pastanesi'nde 2 Covid-19 vakası çıktı!
Mağusa Petek Pastanesi'nde 2 Covid-19 vakası çıktı!

Şirket konu ile ilgili açıklama yayınladı...

Değerli Misafirlerimizin Dikkatine!!

Tüm dikkatle alınan önlemlere rağmen maalesef çağımızın korkulan salgınından,

22/03/21 tarihinde rutin olarak yaptırdığımız PCR test sonuçlarımızdan 2 (iki) personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Pozitiflilerden biri 1 haftadır izindeydi. Fakat diğer pozitif personelimiz imalathanemizde çalışmakta olduğu için bütün uzak, yakın temaslı personelimizi, hepsinin test sonucu negatif çıkmasına rağmen,ilgili makamlara bildirdik ve karantina otellerine yerleştirdik. Bugün (23/03/2021) imalathanemizin rutini ozon ve dezenfekte temizliğini yeniledik ve yarın yedek kadromuzla bundan önce olduğu gibi önlemlerimizi en yüksek seviyede tutarak hizmet vermeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Petek Pastanesi Yönetimi

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salamis Yolu’ndaki Aydınlatmaların Arızalarının Giderilmesi İçin Çalışma Başlatıldı09 Mart 2021 Salı 15:28
  • Gazimağusa’da bisiklet istasyonu kurulması için Velespeed ile sözleşme imzalandı01 Mart 2021 Pazartesi 15:24
  • Mağusa'da bağışçılara antikor testi yapıldı26 Şubat 2021 Cuma 18:56
  • Zaroğlu İsmail Arter’i ziyaret etti23 Şubat 2021 Salı 16:25
  • Gazimağusa Belediyesi’nin Eşref Bitlis Caddesi Asfalt ve yol genişletme projesi tamamlanıyor22 Şubat 2021 Pazartesi 12:55
  • Latif: 2 hemşiremiz temaslı…21 Şubat 2021 Pazar 23:01
  • Kapılı Maraş yeniden ziyarete açılıyor!21 Şubat 2021 Pazar 17:33
  • Kısa devre aracı yaktı21 Şubat 2021 Pazar 11:45
  • Motosiklet sürücüsü yaralandı!20 Şubat 2021 Cumartesi 21:32
  • Gazimağusa Belediyesi'nden aşı açıklaması17 Şubat 2021 Çarşamba 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti