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Mağusa Ravelin Lions Kulübü, Şeb-i Arus Gecesi düzenledi...

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Mağusa Ravelin Lions Kulübü önderliğinde ve Savoy Otel’in değerli sponsorluğunda, Mevlana’nın “Ne Olursan Ol, Yine Gel” felsefesine ithafen düzenlenen Şeb-i Arus Gecesi, büyüleyici Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirildi.
Mağusa Ravelin Lions Kulübü, Şeb-i Arus Gecesi düzenledi...

Mağusa Ravelin Lions Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bu anlamlı geceye, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar katılarak bizleri onurlandırmıştır.

Etkinlik, yalnızca Mevlana’nın evrensel hoşgörüsünü ve sevgisini yüceltmekle kalmadı, aynı zamanda topluma hizmet eden en önemli sosyal sorumluluk projelerinden birine katkı sağlama fırsatı sundu. Geceden elde edilen tüm gelir, kız çocuklarına HPV aşılarının temin edilmesi için kullanılacak olup, belirlenen 100 kız çocuğu hedefimize adım adım yaklaşmamıza olanak tanıyacaktır.

Bu anlamlı projede emeği geçen tüm katılımcılara ve destekçilerimize en içten teşekkürlerimizi sunar, birlik ve dayanışma ile daha güzel bir geleceğe yürüyeceğimize olan inancımızı vurgulamak isteriz.

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