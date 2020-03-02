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Mağusa Sanat Tiyatrosu Çocuk Bölümü 7 Mart'ta Sezonu Açıyor

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İLKE SUSUZLU'NUN KALEMİNDEN “BÜYÜK KÜÇÜKLER” OYUNU OYNANACAK
Mağusa Sanat Tiyatrosu Çocuk Bölümü 7 Mart'ta Sezonu Açıyor

Mağusa Sanat Tiyatrosu Çocuk Bölümü, İlke Susuzlu’nun yazıp yönettiği “Büyük Küçükler” isimli çocuk oyununu sahneliyor.

İlke Susuzlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, oyun 7 Mart Cumartesi saat 15:30 ve 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyerini gerçekleştireceği kaydedildi.

Büyüklere masallar küçüklere öğütler şeklinde özetlenen “Büyük Küçükler” oyununda, aile ilişkileri, arkadaş paylaşımları, öğrenci öğretmen yaşantısı anlatılıyor.

"Büyük Küçükler" isimli çocuk oyununda Özgür Garipsazcı, Özgem Gedik, Yağmur Azgan,  Begüm Gedik, Dilan Uysal, Salih Hoca, Hilal Başaranlar, Muhammed Kesen, Nevin Karcı,  Büşra Y. Taş, Sudenaz Milli, Hasan T. Karcı, Bartu Atmaca, Ahmet Taş, Tuana Coşkun, Çınar Yılmaz, Talha E. Altıntaş ve İlke Susuzlu rol alırken, Teknik İşlerde Gökhan Uysal, Sahne Amirliğinde Özgem Gedik ve Özgü Fenercioğlu, Işıkta Kumru Garabli, Teknik Yönetmenlikte ise Meltem Gedik yer alıyor.

Mağusa Sanat Tiyatrosu’nun çocuk oyunu daha sonra Gazimağusa'daki kreş, anaokul ve ilkokul öğrencileri için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek. 

Bilet ve bilgi 0533 823 0310 numaralı telefondan temin edilebilecek.

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