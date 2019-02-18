Mağusa Sanayi Bölgesi Venedik'e taşındı! (Foto-Haber)

Mağusa Sanayi bölgesinin içle acısı halinin fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş paylaşıma şu notu ekledi:



"Burası Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi. İinsanlar garajlarına,ve işyerlerine kayıkla gidiyor yollardaki çukurlar arabanızı orda bırakmak için yeterli bir sebep .yazık hemde çok yazık enerji ve ekonomi bakanlığı bu ülkede birtek elektirik kurumu yoktur başka uğraşacağınız işlerde var bilginize.."