  • BIST 102.349
  • Altın 226,294
  • Dolar 5,3023
  • Euro 6,0043
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Mağusa Sanayi Bölgesi Venedik'e taşındı! (Foto-Haber)

» »
Son günlerdeki yağışlar ve altyapı yetersizliği Mağusa Sanayi bölgesini sular altında bıraktı.
Mağusa Sanayi Bölgesi Venedik'e taşındı! (Foto-Haber)

Mağusa Sanayi bölgesinin içle acısı halinin fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş paylaşıma şu notu ekledi:

"Burası Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi. İinsanlar garajlarına,ve  işyerlerine kayıkla gidiyor yollardaki çukurlar arabanızı orda bırakmak için yeterli bir sebep .yazık hemde çok yazık enerji ve ekonomi bakanlığı bu ülkede birtek elektirik kurumu yoktur başka uğraşacağınız işlerde var bilginize.."

ms1.jpgms2-001.jpgms3.jpgms4.jpg

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hesabında 3 milyon tl görülünce takibe alındı11 Şubat 2019 Pazartesi 16:30
  • Devasa kaplumbağa Silver Beach'te sahile vurdu09 Şubat 2019 Cumartesi 16:20
  • Mağusa'da yük gemisi karaya oturdu (video-haber)07 Şubat 2019 Perşembe 10:56
  • Kilise çanı başını yaktı! 5 ay hapis cezası aldı!04 Şubat 2019 Pazartesi 22:17
  • Mağusa'da kadına şiddet! Dışarı çıkmak isteyen eşini darp etti!04 Şubat 2019 Pazartesi 22:15
  • Akıncı Gazimağusa'da vatandaşlarla bir araya geldi02 Şubat 2019 Cumartesi 20:12
  • Dörtyol Kooperatifi yem fabrikası kurdu02 Şubat 2019 Cumartesi 12:26
  • Gazimağusa'da korkutan kaza31 Ocak 2019 Perşembe 13:06
  • Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu30 Ocak 2019 Çarşamba 12:07
  • Gazimağusa'da Diskoda kavga! 11 kişi tutuklandı27 Ocak 2019 Pazar 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti