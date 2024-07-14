Mağusa Silver Beach'te kadın cesedi!

Gazimağusa Silver Beach’te vatandaşlar tarafından sahildeki kayalıklarda bir kadın cesedi bulunduğu bildiirldi.
Olay yerine intikal eden Gaizmağusa Polisi olay yerinde incelemelerde kadının kimliğini henüz tespit edemedi. Soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa Silver Beach’te vatandaşlar tarafından sahildeki kayalıklarda bir kadın cesedi bulunduğu bildiirldi.
Olay yerine intikal eden Gaizmağusa Polisi olay yerinde incelemelerde kadının kimliğini henüz tespit edemedi. Soruşturma devam ediyor.
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