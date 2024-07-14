  • BIST 11064.85
  • Altın 2559.282
  • Dolar 33.0331
  • Euro 35.9507
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAEURO 2024’te finale doğru: İspanyol ve İngilizler ne hissediyor?

Mağusa Silver Beach'te kadın cesedi!

» »
Mağusa Silver Beach'te kadın cesedi bulundu.
Mağusa Silver Beach'te kadın cesedi!

Gazimağusa Silver Beach’te vatandaşlar tarafından sahildeki kayalıklarda bir kadın cesedi bulunduğu bildiirldi.

Olay yerine intikal eden Gaizmağusa Polisi olay yerinde incelemelerde kadının kimliğini henüz tespit edemedi. Soruşturma devam ediyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da dikkatsizlik kaza getirdi23 Haziran 2024 Pazar 10:55
  • 500 kilo kaçak et ele geçirildi22 Haziran 2024 Cumartesi 10:25
  • Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklu21 Haziran 2024 Cuma 10:55
  • İnönü-Vadili yolu bugünden itibaren trafiğe kapalı olacak21 Haziran 2024 Cuma 10:36
  • 265 promil alkolle kaza yaptı20 Haziran 2024 Perşembe 15:46
  • 265 promil alkolle kaza yaptı20 Haziran 2024 Perşembe 15:38
  • Mağusa'da kavga: Sırtından bıçakladı19 Haziran 2024 Çarşamba 12:56
  • Gazimağusa'da 22 yaşında kadın kayıp şahıs17 Haziran 2024 Pazartesi 10:05
  • Park halindeki araçtan para çaldı!13 Haziran 2024 Perşembe 10:27
  • Yer Gazimağusa: Kuponu kabul olmadı diye ortalığı dağıttı!03 Haziran 2024 Pazartesi 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti