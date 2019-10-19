  • BIST 98.415
  • Altın 277,449
  • Dolar 5,7824
  • Euro 6,4409
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Mağusa Sivil Toplum Platformu’ndan çağrı

» »
Mağusa Sivil Toplum Platformu’ndan çağrı
Mağusa Sivil Toplum Platformu’ndan çağrı

Mağusa ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, grupları, dernek, birlik, inisiyatif ve platformları bir araya gelerek, Mağusa Sivil Toplum Platformu (MASTOP) çatısı altında birleşti. 30’u aşan örgütün yer aldığı platform, açıkladığı yol haritasına göre, daha güzel, temiz, güvenli ve refah kentte yaşam için birlikte çalışacağını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada, “Gailemiz kentimiz ve kentlilerimizdir. Herkesi bu iletişim ağına davet ediyoruz” denildi.

“Tüm Mağusa ilçemiz, kentimiz, tüm belde halkımız ve kentlimiz için” sloganını benimseyen MASTOP ile ilgili açıklama özetle şöyle:
“MASTOP bir platformdur. Tüm katılımcıların eşit söz söyleme ve kararlara katılım hakkı vardır. Sivil toplumun mevcut gücünü birleştirerek daha etkin eylemlere hazır olabilmeyi amaçlayan MASTOP, bu doğrultudaki çalışmalarıyla kentsel, çevresel, kültürel, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal sorunlara çözüm taleplerinde girişken ve etkin olabilmeyi hedeflemektedir.Çalışma ilkeleri arasında az toplantı, çok iş yapmak vardır. Sosyal medya mecrasını kullanarak zamanı ve emeği verimli kullanmak istiyoruz.”

MASTOP katılımcıları şu şekilde:

“Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği (AKSAD), Akova Kadınlar Derneği, Bağımsız Gençlik Platformu (BAGEP), Çevre Dostları İnisiyatifi, Denizler Mavi Kalsın İnisiyatifi, DoReMi Müzik Akademi Derneği, FamagustaHiking& Trekking Club, Gazi Mağusa Halk Dansları Derneği (GMHDD), Gazi Mağusa Kız İzci Örgütü Derneği, Geçitkale Kadınlar Birliği, Gönendere Kültür Sanat Derneği, Güney Mesarya Tiyatro Topluluğu, Hayata Dokun Hareketi, KIBATEK, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Kıbrıs Sanat Derneği, KKTC Alevi Kültür Merkezi M/sa Şb.,Mağusa Gençlik Merkezi Derneği (MAGEM), Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Mağusa Kültür Derneği (MKD), Mağusa Kültür Sanat Derneği (MAKSAD), MağusaSuriçi Derneği (MASDER), Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği (MARAŞ-DER), Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kültür Sanat Derneği (MORDER), Sakin Yaşam Platformu, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği (SERSAD), SlowFoodSalamis, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH), Üniversite Gençler Derneği (ÜGD), Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği, Yıldırım Kadınlar Derneği.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da trafik kazası...12 Ekim 2019 Cumartesi 09:45
  • Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu08 Ekim 2019 Salı 20:45
  • GMB'de sinirler gerildi! GMB'de işçiler greve çıktı! (VİDEO HABER)08 Ekim 2019 Salı 09:23
  • GMB'de grev var07 Ekim 2019 Pazartesi 21:25
  • Mağusa'da AVM'de hırsızlık, 2 kişi tutuklandı06 Ekim 2019 Pazar 13:33
  • Gazimağusa'da araç kundaklayan 3 kişi tutuklandı!05 Ekim 2019 Cumartesi 15:04
  • Vadili’de dün okul avlusunda bir kişi hayatını kaybetti05 Ekim 2019 Cumartesi 13:30
  • Mağusa'da kanlı gece!04 Ekim 2019 Cuma 11:10
  • Gazimağusa Ekor ışıklarında korkutan kaza27 Eylül 2019 Cuma 12:20
  • Gazimağusa Belediyesi’nde Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı26 Eylül 2019 Perşembe 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti