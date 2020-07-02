Mağusa Spor Akademisi Derneği Genel Kurulu yapıldı.

Genel kurula tek aday olarak giren Ahmet Ogan yeni dönemde derneğin başkanlığa getirildi.

Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirilen Genel Kurulda Divan Başkanlığını Atakan Alasya, sekreterlikleri ise Onru Ser, Yaren Ogan yaptı.

Genel kurulda faaliyet ve mali raporu Dernek başkan Ahmet Ogan tarafından okundu.

Ogan, akademinin kurulduğu günden beri futbolun dışında Voleybol’da da faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Futbol Federasyonu tarafından düzenlene U17 ligine Dörtyol takımı ile U15 yıldızlar ligine ise Çanakkale takımı ile birlikte katıldıklarını, Kadınlar liginde ise üçüncü sezonunu geçiren Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı ilk kez namağlup şampiyon olarak tarihe geçtiğine vurgu yapan başkan Ahmet Ogan, bundan sonraki süreçte tesisleşmeye yönelik yapmış oldukları hamleden sonuç almak istediklerini söyledi.

Gazimağusa Kaymakamlık tarafından belirlenen arazi için haritaları alınarak, İçişleri Bakanlığına müracaat edildiğini, gerekli değerlendirmenin yapılmasının ardından arazinin verilmesini dört gözle beklediklerini söyleyen başkan Ahmet Ogan, arazinin verilmesi durumunda küçük ölçekli tesis yapımı için girişim yapılacağını aktardı.

Koronavirüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemizde ihtiyaçlı durumdaki halkımız için başlatılan yardım kampanyalarına kadın futbolunda son şampiyon Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımıda katılarak gıda yarımında bulunarak sosyal sorumluluk örneği gösterdiğini belirten Ahmet Ogan, Akademide yönetimin özverili çalışmaları ile sitemin oturduğunu, futbol, voleybol branşları dışında diğer spor branşlarına katılmak içinde girişimleri olduğunu ifade ederek, Akademi yönetimine, antrenörler Şerif Ogan, Kemal Şah, Ertan Fellahoğlu, Zalihe Postacıoğlu, Kemal Manalı, Mustafa Özkaraman, Atakan Alasya, Mehmet Fuat çok büyük özverilerde bulunarak emek harcadıklarının altını çizerek teşekkür etti.

Akademinin kurulduğu günden bugüne kadar maddi ve manevi olarak ayakta kalmasına destek ve katkı sağlayan tüm sponsorlara ve üyelere teşekkür eden Ahmet Ogan, karalı bir şekilde yollarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

GELİR-GİDER

Mali raporu da açıklayan başkan Ahmet Ogan, derneğin gelirlerinin üyelik ve sponsorlar kanalı ile sağlandığına vurgu yaparak, 37.710 TL gelir, 37.710 TL gider, banka hesabında ise vadeli 4.384.06 TL, vadesiz 1.935.49 TL olduğunu açıkladı. Faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı.

BAŞKANLIK

Dernek başkanlık seçiminde tek aday olan Ahmet Ogan üyelerin onayını alarak KKTC Mağusa Spor Akademisi derneğin başkanı seçildi. Dernek başkanı seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Ahmet Ogan, ülkede kayıtlı olarak faaliyet gösteren tek özel akademi derneği olduklarına vurgu yaparak, büyüyen, gelişim gösteren ve karalı bir şekilde yola devam edeceklerinin altını çizerek, genel kurula katılan üyelere ayrıca teşekkür etti.

DİLEK VE TEMENNİLER

Dilek ve temenniler bölümünde genel kurula katılan bazı üyeler söz alarak, akademi faaliyetleri taktirle takip ettikleri belirtilerek yeni dönemde tüm akademi çalışanlarına başarılar dilendi.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Ogan başkanlığındaki yönetim kurulunda Ozan Günalp, Batur Sağlamer, Hasan Tamel, Mehmet Fuat, Naci Kıraner, Fevzi Erşanlar, Mehmet Kandili, Doğan Bahçecioğlu, İsmail Aktu

DENETLEME KURULU; Hüseyin Özyalçın, Onur Ser, Mustafa Biran

DİSİPLİN KURULU; Eralp Şerifoğlu, Mehmet Ali Akterzi, Kaya Emiroğlu görev yapacak.