  • BIST 116.908
  • Altın 391,579
  • Dolar 6,8488
  • Euro 7,6981
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Mağusa Spor Akademisi Derneği Genel Kurulu yapıldı

» »
KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Mağusa Spor Akademisi Derneği Genel Kurulu yapıldı

Mağusa Spor Akademisi Derneği Genel Kurulu yapıldı.

Genel kurula tek aday olarak giren Ahmet Ogan yeni dönemde derneğin başkanlığa getirildi.

Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirilen Genel Kurulda Divan Başkanlığını Atakan Alasya, sekreterlikleri ise Onru Ser, Yaren Ogan yaptı.

Genel kurulda faaliyet ve mali raporu Dernek başkan Ahmet Ogan tarafından okundu.

Ogan, akademinin kurulduğu günden beri futbolun dışında Voleybol’da da faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Futbol Federasyonu tarafından düzenlene U17 ligine Dörtyol takımı ile U15 yıldızlar ligine ise Çanakkale takımı ile birlikte katıldıklarını, Kadınlar liginde ise üçüncü sezonunu geçiren Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı ilk kez namağlup şampiyon olarak tarihe geçtiğine vurgu yapan başkan Ahmet Ogan, bundan sonraki süreçte tesisleşmeye yönelik yapmış oldukları hamleden sonuç almak istediklerini söyledi.

Gazimağusa Kaymakamlık tarafından belirlenen arazi için haritaları alınarak, İçişleri Bakanlığına müracaat edildiğini, gerekli değerlendirmenin yapılmasının ardından arazinin verilmesini dört gözle beklediklerini söyleyen başkan Ahmet Ogan, arazinin verilmesi durumunda küçük ölçekli tesis yapımı için girişim yapılacağını aktardı.

Koronavirüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemizde ihtiyaçlı durumdaki halkımız için başlatılan yardım kampanyalarına kadın futbolunda son şampiyon Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımıda katılarak gıda yarımında bulunarak sosyal sorumluluk örneği gösterdiğini belirten Ahmet Ogan, Akademide yönetimin özverili çalışmaları ile sitemin oturduğunu, futbol, voleybol branşları dışında diğer spor branşlarına katılmak içinde girişimleri olduğunu ifade ederek, Akademi yönetimine, antrenörler Şerif Ogan, Kemal Şah, Ertan Fellahoğlu, Zalihe Postacıoğlu, Kemal Manalı, Mustafa Özkaraman, Atakan Alasya, Mehmet Fuat çok büyük özverilerde bulunarak emek harcadıklarının altını çizerek teşekkür etti.

 

Akademinin kurulduğu günden bugüne kadar maddi ve manevi olarak ayakta kalmasına destek ve katkı sağlayan tüm sponsorlara ve üyelere teşekkür eden Ahmet Ogan, karalı bir şekilde yollarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

GELİR-GİDER 

Mali raporu da açıklayan başkan Ahmet Ogan, derneğin gelirlerinin üyelik ve sponsorlar kanalı ile sağlandığına vurgu yaparak, 37.710 TL gelir, 37.710 TL gider, banka hesabında ise vadeli 4.384.06 TL, vadesiz 1.935.49 TL olduğunu açıkladı. Faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı.

BAŞKANLIK 

Dernek başkanlık seçiminde tek aday olan Ahmet Ogan üyelerin onayını alarak KKTC Mağusa Spor Akademisi derneğin başkanı seçildi. Dernek başkanı seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Ahmet Ogan, ülkede kayıtlı olarak faaliyet gösteren tek özel akademi derneği olduklarına vurgu yaparak, büyüyen, gelişim gösteren ve karalı bir şekilde yola devam edeceklerinin altını çizerek, genel kurula katılan üyelere ayrıca teşekkür etti.

DİLEK VE TEMENNİLER 

Dilek ve temenniler bölümünde genel kurula katılan bazı üyeler söz alarak, akademi faaliyetleri taktirle takip ettikleri belirtilerek yeni dönemde tüm akademi çalışanlarına başarılar dilendi.

YÖNETİM KURULU 

Ahmet Ogan başkanlığındaki yönetim kurulunda Ozan Günalp, Batur Sağlamer, Hasan Tamel, Mehmet Fuat, Naci Kıraner, Fevzi Erşanlar, Mehmet Kandili, Doğan Bahçecioğlu, İsmail Aktu

DENETLEME KURULU; Hüseyin Özyalçın, Onur Ser, Mustafa Biran

DİSİPLİN KURULU; Eralp Şerifoğlu, Mehmet Ali Akterzi, Kaya Emiroğlu görev yapacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumların yüzde 80'i tamamlandı22 Mayıs 2020 Cuma 09:12
  • Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı: Olimpiyatlar gelecek yıl da yapılamazsa, iptal edilmesini anlayışla karşılıyorum21 Mayıs 2020 Perşembe 13:48
  • Klopp: "Sosyal mesafeye uyulduğu sürece futbolcular güvende olacak"20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:49
  • UEFA Başkanı Ceferin: Ocak ayında İstanbul'da seyircili finali kabul ederim18 Mayıs 2020 Pazartesi 14:40
  • Michael Jordan'ın İmzalı Ayakkabısı 560 Bin Dolara Satıldı18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:14
  • BJK’de sekiz kişide koronavirüs tespit edildi14 Mayıs 2020 Perşembe 17:22
  • Dört kez F1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor12 Mayıs 2020 Salı 12:52
  • FIFA'dan tarihi karar! Oyuncu değişikliği sayısı 5'e yükseldi08 Mayıs 2020 Cuma 17:56
  • Şike ve yolsuzluk yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam'a ömür boyu men cezası05 Mayıs 2020 Salı 15:54
  • Galatasaray: Başkanımız Mustafa Cengiz hastaneye yatırıldı30 Nisan 2020 Perşembe 21:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti