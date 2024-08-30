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Mağusa Suriçi Panayırı Başlıyor!

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Gazimağusa Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Mağusa Suriçi Panayırı, yarın Canbulat Sokak'ta başlıyor.
Mağusa Suriçi Panayırı Başlıyor!

30 Ağustos'tan 8 Eylül'e kadar devam edecek panayır, Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği tarafından organize ediliyor. Etkinliklerin tüm gelirleri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacak.

Panayır, her akşam ücretsiz konserler, eğlenceler, dans performansları ve çeşitli standlarla dolu olacak. Açılış, 30 Ağustos'ta saat 20:00'de Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Ekibi'nin performansı ve Ateş ve Dans Show ile başlayacak. Akşam 21:00'de ise Ahmet Evan sahne alacak.

Panayır boyunca Grup Frekans, Retro Çalgıcıları, Cihan Tunceli Band, Sidar Karakuş, Burcu Arıkel, Grup Otantik ve Grup Buğday gibi sevilen müzisyenler sahne alacak. Ayrıca, MAGEM Sakarya Zumba Grubu, Gazimağusa Halk Dansları Derneği Ekibi, DJ Tüner, Othello Folklor Derneği ve Retro Mix gibi performanslar da panayıra renk katacak. Etkinlikler arasında İran Gecesi'nin de yer aldığı program, her akşam saat 20:00'de başlayacak.

Mağusa Suriçi Panayırı, bu yıl çeşitli sahne performansları ve konserlerle dolu dolu geçecek. Herkesi bu keyifli etkinliğe davet ediyoruz!

Mağusa Suriçi Panayırı Programı:

  • 30 Ağustos:

    • 20:00 Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Ekibi
    • 20:30 Ateş ve Dans Show
    • 21:00 Ahmet Evan

  • 31 Ağustos:

    • 20:00 MAGEM Sakarya Zumba Grubu
    • 20:30 Grup Frekans

  • 1 Eylül:

    • 20:30 Retro Çalgıcıları

  • 2 Eylül:

    • 20:30 Cihan Tunceli Band

  • 3 Eylül:

    • 20:00 Gazimağusa Halk Dansları Derneği Ekibi
    • 20:30 Sidar Karakuş

  • 4 Eylül:

    • 20:30 DJ Tüner

  • 5 Eylül:

    • 20:00 Othello Folklor Derneği
    • 20:30 Burcu Arıkel

  • 6 Eylül:

    • 20:30 Grup Otantik

  • 7 Eylül:

    • 20:00 Retro Mix
    • 20:30 Kuzey Kıbrıs İranlılar Klübü ile İran Gecesi
    • 21:30 Grup Buğday
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