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Mağusa Suriçi'ndeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde ayin yapılacak

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Kıbrıslı Rumlar, Mağusa Suriçi'ndeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde 31 Ekim Pazar günü ayin yapacak.
Mağusa Suriçi'ndeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde ayin yapılacak

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rumların, Mağusa Suriçi'ndeki “Agios Georgios Eksorinos” kilisesinde 31 Ekim Pazar günü ayin yapacağını yazdı.

Gazete “Konstantiya ve Mağusa Bölgesi Metropolitliği” ile “Mağusa-Kentimiz” İnisiyatifi grubu tarafından yapılan yazılı açıklamaya dayanarak, ayinin 22 aylık aranın ardından 31 Ekim Pazar günü yapılacağını ve sabah 07.30’da başlayacak ayinin saat 10.00 sıralarında tamamlanacağını ekledi.

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