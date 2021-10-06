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Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin arazisinin bir kısmı TC. Büyükelçiliği’ne verilmesi sebebiyle Dairenin tahliye edilmesi isteniyor.

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"Böyle Olacağını Söylemiştik Dinlemeyerek Bu Kararı Alanlar Yaşananlardan Sorumludur Yaşanacaklardan da Sorumlu Olacaklar…"
Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin arazisinin bir kısmı TC. Büyükelçiliği’ne verilmesi sebebiyle Dairenin tahliye edilmesi isteniyor.

 İşte açıklama;

TEL-SEN ‘NE DEDİYSEK O’

  • Mağusa Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sokağa Atılıyor…
  • Böyle Olacağını Söylemiştik Dinlemeyerek Bu Kararı Alanlar Yaşananlardan Sorumludur Yaşanacaklardan da Sorumlu Olacaklar…
  • Yasal Haklarımız Doğrultusunda Sokağa Atılmaya Müsaade Etmeyecek Her türlü Mücadeleyi Vermeye Devam Edeceğiz…

 

Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin arazisinin bir kısmı TC. Büyükelçiliği’ne verilmesi sebebiyle Dairenin tahliye edilmesi isteniyor.

Hatırlanacağı gibi Bakanlar Kurulu’nun 16-02-2021 tarihli kararı ile Gazimağusa- Ayluka Mahallesi Pafta/Harita XXXIII/4.W1&W2 Blok C ‘de kain ve 46/2 (yeni parsel 2489) ve 46/4 (yeni parsel 2491) parseller ile aynı Pafta/Haritada bulunan 717 numaralı arazinin “B” kısmına ait olan bölümün 49 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti Mağusa Konsolosluğu’nun kullanımına verilmişti.

Halbuki söz konusu alana bakıldığında bu alanın kullanımı Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’ne aitti ve sendikamız o günlerde bu kararın alınmaması için defalarca uyarılarda bulunmuş bu kararın neticesi bir gün çalışanların sokakta kalmasına sebep olacağını belirtmişti. Gün geldi ve ne dediysek o oldu. Bugünün olacağını söylememize rağmen dikkate almayanlar yaşananlardan sorumludur ve yaşananlardan da sorumlu olacaktır.

Sendikamız çalışanın nihayetinde çalışacağı yer ve binası tamam olmadan bulunduğu yerden konteynerler veya başka binaya taşınması gibi yerlere aktarılmasına asla müsaade etmeyecek çalışanın aktarılacağı bina tamamlanmadan başka yerlere aktarılmasına kalkışılması durumunda ise yasal haklarımız doğrultusunda her türlü mücadeleyi vereceğimizin bilinmesini isteriz. Çalışma barışını bozanlar farkında olmadan toplumsal barışı da bozmaya yeltenmektedir.

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