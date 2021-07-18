Mağusa tersanede kaza, 1 ölü 3 yaralı var!

Gazimağusa tersanede kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin adının Kadir Teke olduğu öğrenildi.
Detaylar gelecek.
Gazimağusa tersanede kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin adının Kadir Teke olduğu öğrenildi.
Detaylar gelecek.
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