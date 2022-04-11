Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen: Belediyenin, personele 8 milyon TL borcu var

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, Mağusa Belediyesi’nin ihtiyat sandığı ve sigorta yatırımları hariç personele 8 milyon TL borcu olduğunu söyledi. Özüşen, belediyede şeffaf yapı olmadığını, esas rakamlara ulaşmanın mümkün olmadığını da

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, Mağusa Belediyesi’nin ihtiyat sandığı ve sigorta yatırımları hariç personele 8 milyon TL borcu olduğunu söyledi. Özüşen, belediyede şeffaf yapı olmadığını, esas rakamlara ulaşmanın mümkün olmadığını da söyledi.

Mağusa Belediyesi çalışanları, emeklerinin karşılığını alamaması nedeniyle 8 Nisan tarihinde başladıkları grevlerini sürdürüyor.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, Kıbrıs Postası'na yaptığı açıklamada, ihtiyat sandığı ve sigorta yatırımları hariç belediyenin, personele 8 milyon TL borcu olduğunu söyledi.

“20 MİLYON TL BORÇLANMA TALEP EDİLDİ, 12 BUÇUĞU ONAYLANDI”

Belediyenin 20 milyon TL borçlanma talep ettiğini, Bakanlar Kurulu’nun ise 12 buçuk milyon TL’yi onayladığını söyleyen Özüşen, belediyede sürdürülebilir bir düzenin olmadığına vurgu yaptı.