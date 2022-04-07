Mağusa Türk Genel İş uyarı grevi yaptı

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü bulunan Mağusa Türk Genel İş Sendikası, çalışanların Mart ayı maaşlarının ödenmediği, 13 aylık ek mesailerin yatırılmadığı ve sosyal sigorta-ihtiyat sandığı yatırımlarının düzenli yapılmadığı gerekçesiyle greve gitti.
Greve ilişkin açıklama yapan Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, belediyenin bir süredir içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışanın ve dolayısıyla bölge halkının bir çok olumsuzlukla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Özüşen, çalışanın Mart ayı maaşını hala alamadığını, sosyal sigorta-ihiyat sandığı yatırımlarının düzenli yapılamadığını söyleyerek, işçinin çalışanın hakkını alıncaya kadar mücadelelerinin süreceğini kaydetti.
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