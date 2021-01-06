Mağusa ve Girne bölgesi'nde 3 saatlik internet kesintisi !

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü bu gece saat 00.00 ile yarın sabah 03.00 saatleri arasında Mağusa ve Girne bölgelerinde, internet hizmetlerinde kısmen veya tamamen kısa süreli kesintiler olacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, internet kesintisi Lefkoşa-Mağusa ve Lefkoşa-Girne arasında çalışan fiber optik kablo sistemlerinde yapılacak iyileştirme çalışmalarından kaynaklanacak.