Mağusa ve Girne Limanlarında grev!
Hizmetler durdu!
Mağusa ve Girne Limanı'nın imzalanan protokolle özelleştirilecek olmasa grev nedeni oldu.
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Birliği hizmetleri durdurdu.
detaylar geliyor...
Mağusa ve Girne Limanlarında grev!
Hizmetler durdu!
Mağusa ve Girne Limanı'nın imzalanan protokolle özelleştirilecek olmasa grev nedeni oldu.
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Birliği hizmetleri durdurdu.
detaylar geliyor...
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