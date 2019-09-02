  • BIST 97.576
  • Altın 284,267
  • Dolar 5,8072
  • Euro 6,3714
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Mağusa yasta!

» »
Gazimağusa'nın sevilen isimlerinden ve Emekli Polis Baş Müfettişi olan Ferdi Can yaşamını yitirdi.
Mağusa yasta!

Gazimağusa'nın sevilen isimlerinden ve Emekli Polis Baş Müfettişi olan Ferdi Can yaşamını yitirdi.

magusa_da_aci_kayip_h280976_32837.jpg

66 yaşındaki Ferdi Can'ın dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybettiği öğrenildi. Ferdi Can'ın ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.

Ferdi Can'ın cenaze namazı 2 Eylül Pazartesi günü İkindi (16:00) namazına müteakip Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Cami'de kılındıktan sonra, cenazesi Gazimağusa Belediye Kabristanlığı'na defnedilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapalı Maraş'a Akel Diko destekli yeni başkan26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:30
  • YKP GMB Meclis üyesi Irkad: “Sendika ödenmiş ve Belediye’nin sorunları bitmişse, diyecek bir şeyim yok”25 Ağustos 2019 Pazar 18:57
  • 100 Bin TL çaldı, 6 gün daha tutukluluuk24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:45
  • Sol Hareket Mağusa İlçe Komitesi kuruldu23 Ağustos 2019 Cuma 17:19
  • BY'den GMB açıklaması22 Ağustos 2019 Perşembe 17:09
  • CTP: Tüm sözlü ve yazılı uyarılarımıza kulak tıkayan Mağusa Belediyesi yönetimi sıfırı tüketti!22 Ağustos 2019 Perşembe 12:46
  • Yeniboğaziçi Belediye Korosu konseri bu akşam22 Ağustos 2019 Perşembe 11:18
  • Gazimağusa'da şiddet tehtidi! 100 Bin STG istedi!22 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
  • Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında bugün Toplu iş sözleşmesi imzalandı21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:49
  • Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti