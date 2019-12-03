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Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Belediyelerinden imar planına RET!

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Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Belediyelerinden imar planına RET!
Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele Belediyelerinden imar planına RET!

31 Aralık’ta yürürlüğe girmesi planlanan "İmar Planı" ile ilgili üç Belediyenin 4 Aralık çarşamba günü yapılacak olan  İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenecek saat 11:00'de "Birleşik Kurul Toplantısında" RET oyu vermesi bekleniyor.

SÜREÇ NASIL YÜRÜYECEK?

Birleşik Kurul toplantısında planın görüşülmesinden sonra son karar verici olan İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı tarafından, 31 Aralık tarihinde Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

PLAN YOKSA FASIL 153'E DÖNÜLEBİLİR

İmar planının yayımlanmaması halinde emirname de sona ereceğinden 1 yıl önceki fasıl 153 sistemine geri dönülebilecek.

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