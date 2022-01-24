Mağusa'da 1 vekil YDP'den CTP'ye geçebilir.. Nergisli sandığı belirleyici olacak...

Yüksek Seçim Kurulu'nun henüz sisteme işlemediği ve üzerinde ihtilaf bulunan bir sandık, seçim sonucunun da belirleyicisi olacak.

Nergisli köyündeki sandıkta 78 CTP mühür bulunduğu, YDP'ye ise hiç mühür olmadığı öğrenildi. Sandık başkanının itirazlar nedeniyle, sandıkla ilgili kesin sayımı Yüksek Seçim Kurulu'na bıraktığı vurgulandı.

CTP’nin itirazı sonucu sayılacak sandıklarda sonuç değişirse CTP Mağusa’da bir milletvekili daha çıkarabilir,

YDP, Genel Başkanı Erhan Arıklı kaybedebilir.

Resmi olmayan sonuçlara göre CTP Mağusa’da 4 milletvekili, YDP 1 milletvekili çıkardı.