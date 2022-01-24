  • BIST 1.930,37
  • Altın 786.28703
  • Dolar 13.4094
  • Euro 15.1611
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Mağusa'da 1 vekil YDP'den CTP'ye geçebilir.. Nergisli sandığı belirleyici olacak...

»
Mağusa'da 1 vekil YDP'den CTP'ye geçebilir.. Nergisli sandığı belirleyici olacak...
Mağusa'da 1 vekil YDP'den CTP'ye geçebilir.. Nergisli sandığı belirleyici olacak...

Mağusa'da 1 vekil  YDP'den CTP'ye geçebilir.. Nergisli sandığı belirleyici olacak...

Yüksek Seçim Kurulu'nun henüz sisteme işlemediği ve üzerinde ihtilaf bulunan bir sandık, seçim sonucunun da belirleyicisi olacak.

Nergisli köyündeki sandıkta 78 CTP mühür bulunduğu, YDP'ye ise hiç mühür olmadığı öğrenildi. Sandık başkanının itirazlar nedeniyle, sandıkla ilgili  kesin sayımı Yüksek Seçim Kurulu'na bıraktığı vurgulandı. 

CTP’nin itirazı sonucu sayılacak sandıklarda sonuç değişirse CTP Mağusa’da bir milletvekili daha çıkarabilir,

YDP, Genel Başkanı Erhan Arıklı kaybedebilir.

Resmi olmayan sonuçlara göre CTP Mağusa’da 4 milletvekili, YDP 1 milletvekili çıkardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resmi sonuçlar için son 3 sandık.. Mağusa'da vekillik YDP ile CTP arasında gidip geliyor24 Ocak 2022 Pazartesi 14:34
  • Karmalar dahil oyların %94'ü sayıldı.. İşte kazananların tam listesi24 Ocak 2022 Pazartesi 13:10
  • Oy sayımı sona erdi... İşte sonuçlar .. Hangi parti kaç vekil kazandı...24 Ocak 2022 Pazartesi 08:45
  • YSK'a 763 sandıktan 706 sandığın sonuçlarını açıkladı24 Ocak 2022 Pazartesi 02:39
  • Arıklı: Son 48 saat içerisinde seçim sonuçlarını değiştirecek çalışmalar yürütüldü24 Ocak 2022 Pazartesi 01:16
  • BY: Bu daha başlangıç mücadeleye devam...24 Ocak 2022 Pazartesi 01:07
  • Arıklı: 24 Ocak Bizim İçin Bir Milattır, YDP’yi Yeniden Kurgulayacağız24 Ocak 2022 Pazartesi 01:04
  • YSK Son Rakamları Açıkladı24 Ocak 2022 Pazartesi 00:46
  • Mağusa'da sandıkların tümü açıldı.. UBP 6 CTP 5 vekil çıkardı...24 Ocak 2022 Pazartesi 00:36
  • Sucuoğlu Parti Binasına Geldi24 Ocak 2022 Pazartesi 00:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti