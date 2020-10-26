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Mağusa'da 12 Suriyeli mülteci bulundu

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Mağusa'da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, devriye görevleri sırasında Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında 12 mülteci tespit etti
Mağusa'da 12 Suriyeli mülteci bulundu

Mağusa'da son dönemlerde çok sayıda mültecinin yakalandığı Larnaka yolunda dün akşam Suriyeli 12 erkek mülteci daha tespit edildi. Mağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevi sırasında Akyar Kara Giriş Kapısı yakınlarında yakalanan mülteciler tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada,  akşam saat 20:45 sıralarında,  Gazimağusa'da Larnaka yolu üzerinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, henüz tespit edilemeyen bir yerden KKTC'ye kanununsuz giriş yapan toplam 12 Suriye uyruklu erkek şahsın tespit edildiği bildirildi.  Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, insan kaçakçıları aranıyor.

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