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Mağusa'da 2 araç yandı!

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Mağusa'da 2 araç yandı!
Mağusa'da 2 araç yandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 04:15 sıralarında, Gazimağusa’ da, Bayraktar Yolu Sokak üzerinde, Şemmedi Apartmanı önünde park halinde bulunan Hacer BAYRAKTAR’ a ait MP 024 plakalı araçta henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın çıktı

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının konu aracın yanında park halinde bulunan ZNK 266 plakalı araca sirayet etmesi sonucu her iki araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi

Yangın çıkış sebebi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 
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