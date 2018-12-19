Mağusa'da 2 okulda 20 öğrencide uyuz vakası!

Okul yönetimleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yapılan istişareler sonucunda Gazimağusa bölgesinde eğitim veren Alasya İlkokulu ve Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nda öğrenim gören 20 öğrencimizde Uyuz Hastalığı vakası tespit edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı...

İşte o açıklama;

Okul yönetimleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yapılan istişareler sonucunda Gazimağusa bölgesinde eğitim veren Alasya İlkokulu ve Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nda öğrenim gören 20 öğrencimizde Uyuz Hastalığı vakası tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere Uyuz Hastalığı bulaşıcı bir rahatsızlıktır. Bu nedenle önlem amaçlı olmak üzere Uyuz Hastalığı tespit edilen öğrencilerimizin eğitimlerine, tedavileri tamamlanana kadar ara verilmiş olup, aynı çatı içerisinde yaşayan ailelerinin de tedavisinin yapılması için gerekli girişimler Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde başlatılmıştır.

Bu bağlamda, yarın vakanın görüldüğü Alasya İlkokulu, devamında ise Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’nda öğrenim gören tüm öğrenciler üç uzman doktor tarafından muayene edilecek ve tüm velilere konu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Belirlenecek programa göre ayrıca İlköğretim Dairesi’ne bağlı Gazimağusa bölgesi okullarındaki tüm öğrenci ve veliler Uyuz Hastalığı ile ilgili bilgilendirilecektir.

Bakanlığımızın ilgili daireleri; yaşanan rahatsızlık ile ilgili olarak başta Gazimağusa bölgesi olmak üzere ülkemizde eğitim veren tüm kamu okullarıyla iletişim halindedir. Alınan bilgiler doğrultusunda bu vakaya başka bir bölge ve okulda rastlanmamıştır.

Rahatsızlık tespit edilen ve tedavilerine başlanan öğrencilerimize ve velilerine acil şifalar diler,konu ile ilgili gerekli önlemlerin ivedilikle alındığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

Uyuz hastalığı nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Uyuz küçük bir akar türünün neden olduğu bir cilt hastalığıdır. El, koltuk altı, karın, parmak aralarında kaşıntı ve döküntüye neden olur. Dünya genelinde oldukça yaygın halk sağlığı sorunu olan uyuza mikroskopik bir akar türü olan Sarcoptes scabei neden olur. Böcek benzeri bu akarın deri altına yerleşmesi ile ortaya çıkan hastalık; vücudun farklı bölgelerinde kaşıntı, döküntü ve cilt yaralarına da neden olabilir. Daha çok hastane, huzurevi, askeri kışlalar, bakım evleri gibi kalabalık ortamlarda aynı kıyafetleri giyen, aynı yatağı veya aynı havluyu paylaşan kişiler arasında daha kolay yayılır. Uyuz hastalığı, sanılanın aksine kedi ve köpek gibi hayvanlardan insana bulaşmaz. Geceleri yoğun şekilde kaşıntıya neden olan hastalık zamanında tedavi edilmediğinde ciltte yaralar oluşturabilir. Genellikle uyuz kremi, merhem ve solüsyon ile kısa süre içinde kolayca tedavi edilir.