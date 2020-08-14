Mağusa'da 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandıa

Mağusa'da 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla tutuklanan zanlı Onur Küçük mahkemeye çıkarıldı

2020 yılı içerisinde komşularının göz kulak olması için kendisine emanet ettiği 10, 13 ve 15 yaşlarındaki erkek çocuklarına cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğu yönünde yapılan şikâyet doğrultusunda derdest emri gereği Gazimağusa sakini Onur Küçük tutuklanmış ve 13.8.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında bir gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 14.8.20 tarihinde, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 6 gün daha uzatıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet eren Polis Çavuşu Arif Tolgan, zanlının 2020 yılı içerisinde ikisi yeni birisi eski komşularının olmak üzere 10.13 ve 15 yaşlarındaki erkek çocuklarına cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle ailelerden gelen şikâyet üzerine zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Sosyal hizmetler dairesi görevlilerinin huzurunda çocuklardan ifade aldığına dikkat çeken Polis Çavuşu Tolgan, zanlının 2020 yılı içerisinde birçok kez müşteki 3 çocuğa cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğu yönünde çocukların detaylı ifade verdiğini belirtti. Temin edilen 1 günlük tutukluluk süresinde emare alınan cep telefonunda yapılan ön incelemede zanlının pornografik sitelere giriş yaptığının görüldüğüne dikkat çeken Polis Çavuşu Tolgan, detaylı inceleme için cep telefonunun uzmana gönderildiğini söyledi.

Olayın ciddi bir mesele olup halk arasında ciddi endişe, panik ve tedirginliğe neden olduğuna vurgu yapan Tolgan, çevre şahadeti yanında alınacak ifadelerin bulunduğunu, Dr kontrolü için zanlının Lefkoşa’ da Barış, Sinir ve Ruh hastanesine götürüleceğini ve vermiş olduğu sözlü beyanı ile ilgili araştırma yapılacağını belirttikten sonra zanlı aleyhine 6 gün süre ile tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı Boşnak’ ın sorusu üzerine açıklamada bulunan Polis Çavuşu Tolgan, zanlının mesele ile ilgili ifade vermediğini, çocukların oynamak için sürekli olarak yanına gittiğini ve onlara abilik yaptığı yönünde beyanı olduğunu söyledi.

Savunma avukatından komplo iddiası.

Savunma avukatı şahadet veren Tolgan’ a hitaben, olayın bir komplo olduğunu, müşteki çocuklardan ikisinin abileri ile zanlı arasında önceden vuku bulmuş husumet nedeniyle bu olayının organize edildiğini ve suçun birçok kez devam etmesi iddiasına karşılık niye saklandığı ve şikâyetçi olunmadığı konusunda soru sordu. Polis Çavuşu Tolgan ise savunma avukatının sorusuna karşılık yaptığı açıklamada, çocukların ailelerinden korkması ve zanlının da onları söylememeleri yönünde uyarması nedeniyle sakladıkları yönünde ifadeleri olduğunu belirtti. Çocuklardan ikisinin abileri ile zanlı arasında alacak verecek konusunda önceden bir husumet olduğu yönünde bilgisi olduğunu söyleyen Tolgan, komplo olduğu yönünde kendisine herhangi bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

Zanlının lösemi hastası olduğunu ve kanser tedavisi gördüğünü söyleyen savunma avukatı bu rahatsızlıkları nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, olayın ciddiyetine ve toplumda yarattığı tedirginliğe dikkat çektikten sonra tahkikatın selameti açısından zanlının 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına, ayrıca rahatsızlığı nedeniyle de doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde emir verdi. (MHA)