Mağusa'da 3 Suriyeli ülkeye kanunsuz giriş yaptı

Gazimağusa’da dün yapılan denetimlerde Suriye uyruklu M.E (E-50), M.H (E-30) ve A.E’nin (E-28) 5 Nisan’da KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa’da dün yapılan denetimlerde Suriye uyruklu M.E (E-50), M.H (E-30) ve A.E’nin (E-28) 5 Nisan’da KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.
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