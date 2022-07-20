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Mağusa'da 33 yaşında hayatını kaybeden şahsa otopsi

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Mağusa'da 33 yaşında hayatını kaybeden şahsa otopsi
Mağusa'da 33 yaşında hayatını kaybeden şahsa otopsi

17.07.2022 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir özel hastanede, rahatsızlığı nedeniyle yatılı tedavi gördüğü sırada aniden rahatsızlanarak, ambulans ile sevk edildiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Yunus ÇOBANOĞLU(E-33)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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