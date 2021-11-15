  • BIST 1.638,500
  • Altın 597,24
  • Dolar 9,9780
  • Euro 11,4476
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Mağusa'da 5 farklı araçta hırsızlık yaptılar

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Mağusa'da 5 farklı araçta hırsızlık yaptılar

Kasım 2021 ayı içerisinde Tuzla- Gazimağusa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen A.B.Ç.(E-20), A.C.Y.(E-20) ve C.S.(E-20) tutuklanmıştır.

 

Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamalarında; Ferdi Mustafa SOYER’e araç içerisinden 1 adet şapkayı, İlgi SOYER’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Murat AKGÜN’e ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Gülsen NADİROĞLU’na ait araç içerisinden bir adet güneş gözlüğünü, Karakaş ÇAKIROĞULLARI’na ait araç içerisinden ise 2 adet güneş gözlüğü,1 adet bayan parfümü ile 10.000 TL nakit parayı çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne-Alsancak Çevre anayolunda kaza!14 Kasım 2021 Pazar 21:45
  • KTİMB: "KKTC Federal Yapının Güçlü Ve Eşit Bir Bacağı Olmaya Hazır"14 Kasım 2021 Pazar 21:42
  • Polis, Tatlısu-Geçitkale Anayolundaki feci kazada hakkında bilgi verdi14 Kasım 2021 Pazar 21:36
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden 15 Kasım mesajı14 Kasım 2021 Pazar 20:46
  • Arıklı:50 yaşında yavru mu olur? YDP bu zihniyeti bitirecek partidir!14 Kasım 2021 Pazar 20:45
  • Dünya Diyabet Günü: KKTC’de her üç kişiden birinde ya diyabet ya da gizli şeker var14 Kasım 2021 Pazar 20:34
  • Emekli Polisler ülke genelinde “Temiz Eller” operasyonu başlatılmasını istedi14 Kasım 2021 Pazar 20:29
  • Geçitkale-Tatlısu yolunda ölümlü kaza! 8 kişi de yaralı!14 Kasım 2021 Pazar 20:24
  • KKTC 38 yaşında: Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi14 Kasım 2021 Pazar 20:24
  • KKTC 38 yaşında: Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi14 Kasım 2021 Pazar 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti